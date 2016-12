BORSA USA - Indici positivi, aiutano M&A e dati macro

NEW YORK, 16 settembre (Reuters) - Wall Street si muove in territorio positivo ma senza troppa convinzione, rinvigorita da notizie di M&A e dagli ultimi dati macro che rafforzano le speranze di una ripresa economica a portata di mano.

La produzione industriale negli Usa è migliorata in agosto per il secondo mese consecutivo, mentre i prezzi al consumo lo scorso mese sono saliti più delle attese.

Un freno ai guadagni del Dow viene posto da Verizon Communications Inc (VZ.N: Quotazione), in calo del 2,6%. Ubs ha ridotto il giudizio sul titolo a "neutral" da "buy" spiegando che la società di tlc probabilmente non rispetterà la guidance per il 2009 in termini di crescita degli utili.