Wall Street - Stocks to watch del 16 settembre

NEW YORK, 16 settembre (Reuters) - I futures sugli indici di Wall Street sono in deciso calo, facendo pensare a un avvio di seduta all'insegna della lettera, dopo il forte calo di ieri in attesa della decisione Fed sui tassi e dei risultati di Goldman Sachs (GS.N: Quotazione). Inoltre, i problemi di Aig (AIG.N: Quotazione) stanno penalizzando i mercati mondiali a causa delle preoccupazioni legate alla possiibilità del gruppo di trovare capitali freschi.