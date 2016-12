Wall Street - Stocks to watch del 16 ottobre

NEW YORK, 16 ottobre (Reuters) - I futures sugli indici di Wall Street viaggiano in territorio negativo dopo la diffusione delle trimestrali di GE e Bank of America, preannunciando un'apertura in ribasso per la borsa Usa.

Attorno alle 13,20 italiane il futures sul Dow Jones DJc1 cede lo 0,34%, quello sull'S&P 500 SPc1 lo 0,29% e quello sul Nasdaq NDc1 lo 0,23%.

Tra i titoli in evidenza:

* BANK OF AMERICA (BAC.N: Quotazione) scivola fino al 3,6% nel premarket subito dopo l'annuncio dei risultati, per poi limare il ribasso intorno al 2%. La banca ha chiuso il terzo trimestre con una perdita netta di 1 miliardo di dollari, pari a 26 cent per azione. Sulla sua scia CITIGROUP (C.N: Quotazione) perde l'1,5%, JP MORGAN CHASE (JPM.N: Quotazione) l'1% e il Select Sector SPDR Financial ETF (XLF.P: Quotazione) arretra dell'1,2%.

* GENERAL ELECTRIC (GE.N: Quotazione) cede terreno negli scambi del preborsa dopo i dati del terzo trimestre, che hanno evidenziato utili in calo del 42% e ricavi in flessione del 20%. Gli utili si sono rivelati superiori alle attese ma il fatturato non ha raggiunto le aspettative.

* Il settore tech sarà in evidenza dopo che ieri sera GOOGLE (GOOG.O: Quotazione) e IBM (IBM.N: Quotazione) hanno comunicato risultati sopra le attese, placando i timori sullo stato di salute del settore sollevati dalla brutta trimestrale di Nokia.

* Sempre a mercati chiusi, ieri ADVANCED MICRO DEVICES AMD.N ha annunciato una perdita inferiore alle attese e ha detto di aver portato in utile il business chiave dei chip, senza però riuscire a convincere gli investitori che nell'after hours hanno venduto il titolo.

* Sotto i riflettori anche gli energetici con i futures sul greggio in rialzo per la settima seduta consecutiva.