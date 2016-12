BORSA USA, indici in positivo dopo dati settore immobiliare

NEW YORK, 16 giugno (Reuters) - Gli indici di Wall Street scambiano in leggero rialzo, recuperando parte delle perdite rispetto alla seduta di ieri.

A sostenere i listini sono soprattutto i dati relativi al settore immobilire diffusi nel pomeriggio, che hanno mostrato un rimbalzo nel mese di maggio e i prezzi relativi alla produzione, che a maggio sono aumentati in maniera inferiore alle attese: segno che la pressione inflativa e'stata contenuta.

"L'economia americana riprenderà a crescere ma non godrà di piena salute", ha dichiarato Bruce Kasman, capoeconomista di JP Morgan Chase a New York.

Tra i titoli in evidenza, Morgan Stanley (MS.N: Quotazione ) che sale dell'1,9%, sulla notizia che domani restituira' i fondi TARP, dice una fonte vicina alla situazione. La scorsa settimana il colosso bancario era stato incluso nella lista dei dieci istituti in grado di rifondere i prestiti governativi. MS ha ricevuto 10 miliardi di dollari.

Nucor Corp (NUE.N: Quotazione ) guadagna oltre il 5%, dopo l'annuncio di perdite più contenute rispetto alle attese nel secondo trimestre dell'anno grazie ad un aumento degli ordini. Il titolo Anche le concorrenti AK Steal (AKS.N: Quotazione ) e US Steal (X.N: Quotazione ) scambiano rispettivamente a +6,55% e 3,48%.

Bene anche Syms Corp. SYMS.O, che guadagna oltre il 6% dopo l'annuncio che concluderà entro oggi l'acquisizione del distributore Filene's Basement, se il tribunale fallimentare darà il via libera all'operazione.

Crolla di oltre il 5% la casa farmaceutica Genzyme Corp. GENZ.O che ha interrotto la produzione nel proprio stabilimento di Boston dopo aver individuato un virus nella struttura. L'impianto, che tornera' in funzione non prima delal fine di luglio, produce due farmaci per il trattamento di malattie rare.