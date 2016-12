Borsa Usa in rialzo con energetici, cede terreno Bank of America

NEW YORK, 16 gennaio (Reuters) - Seduta positiva per la borsa Usa, guidata dagli energetici sulla scia del rimbalzo delle quotazioni del greggio.

Sullo sfondo restano comunque vive le preoccupazioni sullo stato di salute del settore bancario. Vira in negativo Bank of America (BAC.N: Quotazione ) dopo una partenza forte.

Nel comparto finanziario Bank of America cede il 2% circa sui timori degli investitori per gli effetti della crisi del credito. Confermando i segnali di difficoltà del settore la banca ha annunciato oggi una perdita di 1,79 miliardi di dollari per il quarto trimestre, escludendo Merrill Lynch, acquistata di recente.

"Il fatto che Bank of America sia dovuta andare dal governo per avere aiuto conferma che la crisi finanziaria non è finita", commenta Matt McCall, presidente di Penn Financial Group a Ridgewood, New Jersey. "Tutti credono che il governo non lascerà fallire queste banche e questo è ciò che oggi sta facendo rimbalzare il mercato".