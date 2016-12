Wall Street - Stocks to watch del 16 marzo

NEW YORK, 14 marzo (Reuters) - I futures sugli indici di Wall Street indicano un avvio positivo per la Borsa Usa. A tirare su il morale le dichiarazioni della banca britannica Barclays (BARC.L: Quotazione ) che attende una propria stabilizzazione.

I riflettori saranno puntati sul settore finanziario dopo gli annunci sopra le stime la scorsa settimana da parte di JP Morgan (JPM.N: Quotazione), Citigroup (C.N: Quotazione) e Bank of America (BAC.N: Quotazione) e dopo che il presidente della Fed, Ben Bernanke, ha ieri detto in un'intervista che la recessione Usa dovrebbe durare per tutto l'anno e che il rischio maggiore riguarda la mancanza della volontà politica necessaria a sistemare definitivamente il sistema finanziario.