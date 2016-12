Borsa Usa erode guadagni iniziali, Sun eclissa Jp Morgan

NEW YORK, 16 aprile (Reuters) - Gli indici di borsa Usa ripiegano fino a virare in negativo negli scambi della tarda mattinata, annullando il progresso dell'apertura.

L'ottimismo seguito al rassicurante trimestre Jp Morgan (JPM.N: Quotazione ) non riesce a compensare le indiscrezioni 'Cnbc', secondo cui Ibm (IBM.N: Quotazione ) non sarebbe più interessata a rilevare Sun Microsystems JAVA.O ad alcun prezzo.

Resiste invece oltre la linea di galleggiamento il Nasdaq Composite .IXIC, in rialzo di 0,29% a 1.631,52 punti.

Nel paniere degli industriali JPMorgan Chase (JPM.N: Quotazione ) inverte la rotta per cedere circa 0,5% in area 32,50 dollari, dopo un massimo di seduta a ridosso dei 34.

La banca d'affari ha annunciato per i primi tre mesi dell'anno un utile netto pari a 40 centesimi per azione, meglio dei 30 cent del consensus dei mercati, e garantito che rimborserà a ottobre gli aiuti pubblici per 25 miliardi ottenuti dall'amministrazione Usa.