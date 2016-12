Wall Street - Stocks to watch del 16 novembre

NEW YORK, 16 novembre (Reuters) - I futures sugli indici di Wall Street sono in discreto rialzo, facendo pensare ad un avvio di seduta positivo.

E' probabile, però, che gli investitori prenderanno posizione soltanto dopo la pubblicazione del dato sulle vendite al dettaglio di ottobre, stimate in crescita dell'1% (+0,4% al netto del comparto automobilistico).

I titoli in evidenza oggi:

* LOWE'S COMPANIES (LOW.N: Quotazione ) ha chiuso il terzo trimestre con un utile per azione di 23 cent, un cent peggio delle previsioni. La catena di negozi dedicati al fai-da-te casalingo ha registrato una flessione del 7,5% delle vendite trimestrali e ha preannunciato vendite piatte negli ultimi tre mesi, pur sottolineando l'esistenza di qualche segnale di miglioramento in alcuni segmenti di mercato.

* BOEING (BA.N: Quotazione ) in evidenza dopo che la concorrente Eads EAD.PA ha chiuso il trimestre con un calo del 77% degli utili core.

* BRISTOL-MYERS SQUIBB (BMY.N: Quotazione ), domenica scorsa, ha annunciato lo scorporo della quota detenuta in MEAD JOHNSON NUTRITION COMPANY (MJN.N: Quotazione ), pari all'83% del capitale, nel quadro di un accordo che consente agli azionisti di Bristol di scambiare titoli con quelli Mead Johnson. Il controvalore della quota di Mead Johnson in mano a Bristol-Myers, sulla base delle chiusure di venerdì scorso, ammonta a 7,69 miliardi di dollari.

* CISCO (CSCO.O: Quotazione) ha aumentato l'offerta d'acquisto per la norvegese Tandberg TAA.OL, mettendo sul piatto 170 corone per azione contro le 153,50 corone precedenti, per un controvalore di 3,41 miliardi di dollari. L'offerta terminerà il prossimo 1 dicembre. Continua...