Borsa Usa consolida guadagni con bancari e tech, attese per Fed

NEW YORK, 16 dicembre (Reuters) - Wall Street consolida i rialzi sostenuta dagli acquisti sui titoli finanziari maggiormente penalizzati nelle ultime sedute in attesa della decisione della Fed su un nuovo taglio dei tassi Usa stasera.

A trainare i bancari è Goldman Sachs (GS.N: Quotazione ) in rialzo di oltre l'11% dopo l'annuncio di una perdita inferiore alle attese. Sulla scia ben comprate anche Morgan Stanley (MS.MI: Quotazione ) (+9%) che domani riporterà i risultati trimestrali e JPMorgan Chase (JPM.N: Quotazione ) tra i migliori del Dow con un guadagno superiore al 5%. L'indice S&P dei finanziari .GSPF sale del 3,7%.

In luce anche i tecnologici rinvigoriti dai risultati migliori delle attese riportati dal rivenditore di elettronica Best Buy (BBY.N: Quotazione). La società retail ha anche annuciato un piano per tagliare i costi alla luce di una riduzione delle abitudini di spesa dei consumatori. Il titolo balza del 16%