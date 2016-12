BORSA USA - Indici estendono rialzi, forti i titoli finanziari

NEW YORK, 16 settembre (Reuters) - Wall Street allunga il passo con rialzo che sfiorano il punto percentuale nei principali listini.

Corrono i titoli finanziari, trascinati da American Express (AXP.N: Quotazione) e Capital One Financial (COF.N: Quotazione), rispettivamente a +4,3% e +4% dopo l'upgrade da parte di Sandler O'Neill sulla base della stabilizzazione dei consumi privati. Bene anche Citigroup (C.N: Quotazione) a +4,1%, JP Morgan Chase (JPM.N: Quotazione) a +3,1% e Bank of America a +2,9%.