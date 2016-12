Wall Street - Stocks to watch del 16 aprile

NEW YORK, 16 aprile (Reuters) - I futures sugli indici di Wall Street girano in terreno leggermente negativo dopo i numeri di JP MORGAN (JPM.N: Quotazione ), che ha annunciato utili in calo, anche se superiori alle attese.

* AIG (AIG.N: Quotazione) è vicina a chiudere l'accordo per la cessione della divisione 'assicurazioni per auto' alla Zurich Financial Services per circa 1,5 miliardi di dollari, sostiene una fonte vicina al dossier. * Attese oggi al vaglio dei risultati anche GOOGLE (GOOG.O: Quotazione) e BIOGEN (BIIB.O: Quotazione).