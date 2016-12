Borsa Usa positiva su attesa taglio tassi, cadono Aig e Dell

NEW YORK, 16 settembre (Reuters) - Gli indici di Wall Street si muovono poco sopra la parità, sostenuti dall'attesa di un taglio dei tassi da parte della Federal Reserve, in occasione della riunione di oggi.

Gli investitori, peraltro, restano sulle spine, come testimonia l'andamento a strappi del mercato: partito in calo, l'azionario Usa ha virato in positivo sulle indiscrezioni riguardanti un intervento pubblico per salvare la compagnia assicurativa Aig (AIG.N: Quotazione), rumour ridimensionato dalla stessa Cnbc, che ha riportato la riluttanza del segretario al Tesoro, Henry Paulson, a utilizzare fondi statali per salvare Aig, che cade di oltre il 30%.