BORSA USA - Indici piatti su risultati deboli e dati forti

NEW YORK, 15 settembre (Reuters) - Wall Street è poco mossa dopo che i deludenti risultati dalla catena di negozi di elettronica Best Buy (BBY.N: Quotazione) e quella di supermercati Kroger (KR.N: Quotazione) e i dati migliori delle aspettative sulle vendite al dettaglio e i prezzi alla produzione non sono riusciti a smuovere gli investitori.

I dati hanno mostrato che le vendite al dettaglio crescono al tasso più rapido in tre anni e mezzo in particolare con gli incentivi governativi che hanno spinto la domanda per i veicoli a motore. Anche fuori dal comparto auto però si sono registrate forti vendite.

Sono cresciuti più del doppio rispetto alle attese anche i prezzi alla produzione ad agosto spinti dal gasolio che ha fatto il balzo maggiore in dieci anni.

L'incremento della spesa dei consumatori è considerato fondamentale perchè possa continuare la ripresa.

Best buy ha riportato nel secondo trimestre risultati sotto le stime, anche se ha alzato l'outlook per l'intero anno. Il titolo ha perso il 2,5%. Situazione simile per Kroger che scende dell'8%.

Il governo Usa sta discutendo con Citigroup (C.N: Quotazione) per vendere la quota di circa un terzo del capitale acquistata nel salvataggio della compagnia e il titolo scende del 5,1%.

Mastercard (MA.N: Quotazione) guadagna l'1% nonostante l'annuncio che le transazioni sono calate dell'8% a luglio e agosto negli Usa.