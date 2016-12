Wall Street - Stocks to watch del 15 maggio

NEW YORK, 15 maggio (Reuters) - I futures sugli indici di Wall Street sono in ribasso, facendo pensare a un avvio di seduta negativo.

E' probabile, però, che gli investitori prenderanno posizione soltanto dopo la diffusione dell'indice dei prezzi al consumo di aprile: le attese sono per un dato invariato, con una componente core in rialzo dello 0,1% (su anno, rispettivamente, -0,6% e +1,8%).

In calendario anche i salari reali di aprile, stimati invariati, l'indice manifatturiero della Fed di New York di maggio, visto a -12, i flussi netti di capitali di marzo, che dovrebbero essere positivi per 30 miliardi di dollari, la produzione industriale di aprile, prevista in calo dello 0,6%, e l'indice sulla fiducia dei consumatori di maggio Reuters/Università del Michigan, atteso in rialzo, a 67.