Wall Street - Stocks to watch del 15 luglio

* INTEL (INTC.O: Quotazione ) è indicata in rialzo del 7,2% nel preborsa, ma la seduta si preannuncia frizzante per tutti i tech, con l'indice settoriale (XLK.P: Quotazione ) che corre a +3% e AMD AMD.N a +6,5% su Instinet.

Ieri Intel ha anche previsto ricavi sopra le attese per il terzo trimestre. * Vento in poppa per GOLDMAN SACHS (GS.N: Quotazione), che ieri ha annunciato risultati sopra le attese. Oggi molti broker, inclusi JP Morgan e Barclays, hanno alzato le stime di utili per l'esercizio in corso e si sono dimostrati ottimisti per le prospettive del colosso finanziario. Il titolo è indicato a +1,2%.