Wall Street - Stocks to watch del 15 giugno

NEW YORK, 15 giugno (Reuters) - I futures sugli indici di Wall Street sono in deciso calo, facendo pensare a un avvio di seduta negativo.

Li Yang, ex consigliere della banca centrale cinese, economista molto influente, ha detto che l'economia di Pechino non registrerà una ripresa rapida a causa delle difficoltà a trovare un sostituto delle esportazioni come motore della crescita.

* Intervistato dalla Cnbc, William Ford, presidente esecutivo di FORD MOTOR (F.N: Quotazione ), ha affermato che la casa automobilistica sta guadagnando quote di mercato, sia grazie ai nuovi prodotti, sia in seguito al ricorso alla procedura fallimentare da parte di Gm e Chrysler.

* LINCOLN FINANCIAL GROUP (LNC.N: Quotazione) ha annunciato un piano di rafforzamento patrimoniale attraverso un aumento di capitale per 600 milioni di dollari, il ricorso ai fondi governativi Tarp per 950 milioni e l'emissione di bond senior per 500 milioni.