BORSA USA - Indici giu, pesano materie prime e high tech

NEW YORK, 15 giugno (Reuters) - Gli indici di Wall Street viaggiano in deciso ribasso, appesantiti dall'apprezzamento del dollaro che influisce negativamente sui titoli legati alle materie prime e dal calo dei tecnologici.

Chevron (CVX.N: Quotazione ) cede circa il 2%, anche sulla scia dell'annuncio di un sabotaggio ad un impianto di estrazione nel delta del Niger, in territorio nigeriano. Si tratta del quinto attacco contro la compagnia petrolifera in un mese.

"La ripresa sarà più lenta del normale" , ha detto Geithner ad un evento sponsorizzato da Time Warner. "Si tratta sempre di un periodo eccezionalmente complesso per le imprese e i consumatori". Ha poi aggiunto che la disoccupazione potrebbe aumentare anche in corrispondenza di una riprendesa della crescita economica.

Balza invece del 69% la casa farmacuetica Jazz Pharmaceutical (JAZZ.O: Quotazione), dopo l'annuncio che il trattamento sperimentale per la fibromialgia, nella fase finale delal sperimentazione, è in grado di ridurre dolore e sintomatologia della malattia in maniera significativa.