Borsa Usa estende calo, Dow cede oltre 5%, S&P perde più di 6%

NEW YORK, 15 ottobre (Reuters) - La borsa Usa accelera la sua corsa al ribasso, con l'indice benchmark S&P 500 in calo di oltre il 6% e Dow e Nasdaq di oltre il 5%.

Ad appesantire ulteriormente il mercato, già dominato dalla lettera per i timori di una recessione, hanno contribuito le parole del presidente della Federal Reserve Ben Bernanke, secondo cui la turbolenza dei mercati creditizi rappresenta una "grave minaccia" per un'economia Usa già in fase di rallentamento.