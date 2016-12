Wall Street - Stocks to watch del 15 settembre

NEW YORK, 15 settembre (Reuters) - I futures sugli indici di Wall Street sono in netto calo, facendo pensare a un avvio di seduta all'insegna della lettera pesante, dopo che LEHMAN BROTHERS LEH.N ha fatto ricorso alla procedura di Chapter 11, gettando nuovamente nel panico gli investitori.

Sul fronte macroeconomico, l'agenda prevede l'indice della Fed di New York di settembre, visto in rallentamento a 1,50, e la produzione industriale di agosto, stimata in calo dello 0,3%, con un tasso di utilizzazione degli impianti in lieve frenata, a 79,6.