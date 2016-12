BORSA USA resta negativa dopo breve fiammata con balzo greggio

NEW YORK, 15 ottobre (Reuters) - Wall Street resta negativa a metà seduta, dopo una breve sortita in territorio positivo, grazie al recupero dei prezzi del greggio.

Prevalgono ancora una volta i timori sulle trimestrali delle società dopo quelle, che non hanno entusiasmato, di Goldman Sachs (GS.N: Quotazione ) e Citigroup (C.N: Quotazione ) in calo del 2 e del 5%.

Tra i singoli titoli Amazon (AMZN.O: Quotazione) cede quasi il 2%. la società sta lanciando un servizio di spedizioni in giornata in sette città, tra cui New York, Boston e Las Vegas con l'obiettivo di estenderlo ad altre nei prossimi mesi.