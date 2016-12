Usa, indici in forte calo su crollo Lehman e timori per Aig

NEW YORK, 15 settembre (Reuters) - L'azionario Usa è in calo sulla scia della richiesta di fallimento secondo la procedura "chapter 11" avanzata da Lehman Brothers LEH.N e dei timori sulla stabilità delle principali istituzioni finanziarie.

I titoli del settore finanziario, compresi assicurativi come American International Group (AIG.N: Quotazione ), guidano la discesa dell'azionario sullo sfondo di crescenti preoccupazioni sull'impatto della crisi creditizia che imperversa ormai da oltre un anno minacciando gli utili societari.

Le azioni Lehman perdono il 94% a 23 centesimi per azione. Le azioni di Aig perdono oltre il 50% a 5,95 dollari, mentre l'istituto di risparmio e mutui Washington Mutual (WM.N: Quotazione ) arretra del 20,5% a 2,18 dollari.

Queste due ultime società potrebbero essere costrette ad aumentare il capitale per mettere a posto i loro bilanci.

"E' impressionante che non perdiamo 500 punti, ma voglio ancora vedere come chiuderemo. Non siamo ancora fuori dalla bufera", aggiunge un altro.