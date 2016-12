Wall Street - Stocks to watch del 15 aprile

NEW YORK, 15 aprile (Reuters) - I futures sugli indici di Wall Street sono contrastati in vista dei dati sui prezzi al comsumo attesi alle 14,30 italiane.

* Peaboy Energy BTU.N, le cui centrali al carbone provvedono per il 10% circa della produzione di elettricità negli Stati Uniti, dovrebbe annunciare profitti in forte rialzo nel primo trimestre nonostante la crisi globale. Gli analisti stimano una media di utile di 1 dollaro per azione, in salita del 26% rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente.