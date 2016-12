Wall Street - Stocks to watch del 15 gennaio

NEW YORK, 15 gennaio (Reuters) - I futures sugli indici di Wall Street sono in calo, facendo pensare a un avvio di seduta negativo.

La trimestrale di JP MORGAN (JPM.N: Quotazione ) non ha provocato sostanziali variazioni dei derivati, limitandosi a qualche lieve oscillazione. La banca d'affari ha chiuso il 2008 con risultati superiori alle attese, ma ha sottolineato i rischi sul business connessi a un deterioramento del contesto economico. Il titolo JP Morgan a Francoforte (JPM.F: Quotazione ) sale del 4% circa, mentre nel pre-market Usa avanza del 2,3%..

L'agenda delle trimestrali prevede anche, a mercati chiusi, i risultati di INTEL (INTC.O: Quotazione): le stime sono per un utile per azione nel quarto trimestre di 4 cent, in calo rispetto ai 38 cent di un anno prima.