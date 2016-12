Wall Street - Stocks to watch del 15 ottobre

PARIGI, 15 ottobre (Reuters) - I futures sugli indici Usa sono in lieve calo indicando un avvio di seduta in ribasso a Wall Street dopo il lieve calo registrato ieri. I timori sull'economia e sui profitti aziendali iniziano ad annullare il sentimento positivo che viene dal piano di salvataggio delle banche.

Oltre a Jp Morgan, fra le altre società che annunciano i risultati quest'oggi ci sono: eBay (EBAY.O: Quotazione ) che dovrebbe annunciare profitti stabili a 41 centesimi per azione, Abbott Laboratories (ABT: Quotazione ) e Wells Fargo & Co (WFC: Quotazione ).

I titoli in evidenza oggi:

* JP Morgan (JPM: Quotazione) ha chiuso il terzo trimestre con con un utile netto di 527 milioni di dollari, pari a 0,11 dollari per azione. Gli analisti si attendevano una perdita di 29 centesimi per azione rispetto al nero di 97 centesimi nello stesso periodo del 2007. Le azioni salgono dell'1,8% nel pre-Borsa a 41,45 dollari. * COCA COLA (KO.N: Quotazione) ha chiuso il terzo trimestre con un utile di 81 centesimi per azioni a fronte di una stima di 77 centesimi. Il titolo balza del 5,8% a 46,25 dollari nel pre-Borsa.