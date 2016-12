Wall Street - Stocks to watch del 14 maggio

NEW YORK, 14 maggio (Reuters) - I futures sugli indici di Wall Street sono in calo, facendo pensare a un avvio di seduta negativo.

C'era attesa per la trimestrale di WAL-MART STORES (WMT.N: Quotazione), che ha chiuso il periodo con un utile per azione di 0,77 dollari, in linea con le previsioni, e vendite in rialzo del 4,5%, a 98,31 miliardi di dollari, dato superiore alle stime. A Francoforte, il titolo (WMT.F: Quotazione) del colosso della grande distribuzione perde l'1,64%.

Sul fronte macroeconomico, l'agenda prevede il dato sulle richieste di sussidi alla disoccupazione, viste in lieve rialzo, a 610.000 unità, e i prezzi alla produzione di aprile, stimati in crescita dello 0,1% (+0,1% al netto di alimentari ed energia).

Attorno alle 13,35 italiane, il futures sullo S&P 500 SPc1 scende di 4,50 punti (-0,51%), il derivato sul Nasdaq NDc1 arretra di 1,75 punti (-0,13%) e il contratto a giugno sul Dow Jones DJc1 lascia sul terreno 43 punti (-0,52%).

I titoli in evidenza oggi:

* GENERAL MOTORS (GM.N: Quotazione) e Chrysler puntano a tagliare almeno 3.000 concessionarie. Secondo il Financial Times, inoltre, Gm è in trattative con Fiat FIA.MI per dare vita a un mega-gruppo che comprenda Opel/Vauxhall, Saab e Chrysler.

* Il titolo della catena di supermercati WHOLE FOODS MARKET WFMI.O è balzato del 10% nelle contrattazioni di after-hours dopo i risultati trimestrali.

* Mitsubishi Ufj Financial Group (8306.T: Quotazione) ha confermato le indiscrezioni sulla cancellazione del progetto di acquisizione delle attività di trust bank in Giappone di CITIGROUP (C.N: Quotazione) per 262 milioni di dollari. Ieri sera, Citigroup ha inviato il filing riguardante un aumento di capitale da 1,61 miliardi di titoli attraverso la conversione di azioni privilegiate in ordinarie.

* BUNGE LIMITED (BG.N: Quotazione) ha annunciato l'acquisizione del business della margarina dalla finlandese Raisio (RAIVV.HE: Quotazione) per 80 milioni di euro. * IBM (IBM.N: Quotazione) ha confermato la stima sugli utili 2009 e 2010, dicendo che il focus sui sotware con marginalità elevata consentirà di fronteggiare la debolezza dell'economia.

* KOHL'S CORP (KSS.N: Quotazione) ha chiuso il primo trimestre con un utile per azione di 45 cent, un cent meglio delle attese. Il titolo sale del 2,5% nel pre-market.