Wall Street - Stocks to watch del 14 gennaio

NEW YORK, 14 gennaio (Reuters) - I futures sugli indici americani puntano verso il basso, lasciando presagire un'apertura fiacca per Wall Street.

Sul fronte macro si aspettano i dati Usa sulle vendite al dettaglio e sui prezzi import/export per dicembre e sulle scorte all'industria per novembre.

Sotto pressione potrebbero esserci i bancari, dopo che in Europa Deutsche Bank (DBKGn.DE: Quotazione ) ha dichiarato 6,4 miliardi di dollari di perdite per l'ultimo trimestre 2008. A Francoforte il titolo cede il 10%.

* CITIGROUP (C.N: Quotazione) è indicata in calo del 5% nel preborsa. La banca ha firmato l'accordo per la fusione di Smith Barney con la divisione AM di Morgan Stanley (MS.N: Quotazione) e non esclude altre cessioni, per far cassa.