BORSA USA in calo su dati spese consumatori e risultati Goldman

Bene anche Blockbuster BBI.N che guadagna il 6,9% sull'annuncio di un accaordo con Samsung (005930.KS: Quotazione ) per la fornitura di film e video on demand su tv e dispositivi elettronici del colosso coreano. Il servizio sarà attivo negli Usa da settembre o ottobre ed è simile a quello sviluppato a marzo in collaborazione con TiVo (TIVO.O: Quotazione ). La concorrente di Blockbuster Netflix (NFLX.O: Quotazione ) avanza quasi dello 0,7%.

Sul fronte dei ribassi le società specializzate in fotovoltaico First Solar (FSLR.O: Quotazione), Suntech STP.N e SunPower SPWRA.O cedono tutte tra il 2,48 e il 3,54% dopo che la leader del settore Q-Cells QCEG.DE ha sorpresa ha rivisto in negativo l'outlook per le vendite nel 2009 e ha detto che per l'anno in corso non prevede miglioramenti.