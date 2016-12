Wall Street - Stocks to watch del 14 luglio

NEW YORK, 14 luglio (Reuters) - I futures sugli indici di Wall Street sono in lieve rialzo, facendo pensare a un avvio di seduta all'insegna dell'incertezza.

Molto fitta l'agenda macroeconomica, che prevede le vendite al dettaglio di giugno, stimate in rialzo dello 0,4% (+0,5% al netto del settore automotive), i prezzi alla produzione di giugno, visti in crescita dello 0,9% su mese e in calo del 5,2% tendenziale (al netto di alimentari ed energia le previsioni sono, rispettivamente, per incrementi dello 0,1% e del 2,9%), e le scorte alle imprese di maggio, previste in calo dello 0,8%.