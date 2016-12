Wall Street - Stocks to watch del 14 agosto

NEW YORK, 14 agosto (Reuters) - I futures sugli indici di Wall Street sono in leggero rialzo, facendo pensare a un avvio di seduta moderatamente positivo.

Il mercato appare in stand-by, in attesa della diffusione dell'indice dei prezzi al consumo di luglio, stimati in aumento dello 0,4%, con una componente core in crescita dello 0,2%. In calendario anche i salari reali sempre del mese scorso, visti in calo dello 0,4%, e le richieste di sussidi alla disoccupazione, che dovrebbe scendere a 430.000 unità.