Wall Street - Stocks to watch del 14 ottobre

PARIGI, 14 ottobre (Reuters) - I futures sugli indici Usa sono in rialzo indicando nuovi guadgani per Wall Street dopo il rally della vigilia e sulla notizia del piano Usa sull'iniezione di 250 miliardi di dollari nelle banche in difficoltà.

Prosegue il denaro sulle borse europee dopo che a Tokyo, chiusa ieri, l'indice Nikkei ha messo a segno un balzo del 14%, il maggiore rialzo giornaliero nei suoi 58 anni di storia.

"Nel breve periodo i mercati stanno reagendo positivamente ma non sorprende considerati i mesi che abbiamo trascorso, ma spingendosi a guardare oltre, abbiamo ancora una recessione che incombe", dice Edmund Shing, strategist a Bnp Paribas.

Il Tesoro dovrebbe annunciare alle 14,30 italiane il piano sulle banche con almeno della metà dell'ammontare complessivo destinato alle nove principali istituzioni del Paese in modo da poter riavviare i prestiti interbancari, secondo quanto riferiscono fonti vicine al piano.

Il presidente della Fed, Ben Bernanke, in un articolo sul sito web del Wall Street Journal ha detto che le misure, che non ha dettagliato, costituiscono un tentativo di ampia portata per archiviare la crisi.

"Questi passi ci permetteranno di ripristinare un più normale funzionamento del mercato e incoraggiare il capitale privato a sostenere ulteriormente il rinvigorimento dei mercati finanziari", ha scritto.

Il Tesoro acquisterà quote di Bank of America (BAC.N: Quotazione), Wells Fargo (WFC.N: Quotazione), Citigroup (C.N: Quotazione), JPMorgan Chase (JPM.N: Quotazione), Goldman Sachs (GS.N: Quotazione), Morgan Stanley (MS.N: Quotazione) e Bank if New York Mellon (BK.N: Quotazione), hanno riferito due fonti anonime.

Per quanto riguarda l'agenda degli appuntamenti, in assenza di importanti dati macro gli investitori si concentreranno sui risultati trimestrali di società del calibro di Intel (INTC.O: Quotazione), Johnson & Johnson (JNJ.N: Quotazione) e Pepsico (PEP.N: Quotazione) per avere qualche segnale sulle prospettive dell'economia,