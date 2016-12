BORSA USA ancora in rosso, giù Boeing, Caterpillar, DuPont

NEW YORK, 14 agosto (Reuters) - Wall Street non riesce a ritrovare lo slancio, dopo le brutte notizie sul fronte della fiducia dei consumatori americani, e subisce un ulteriore aggravarsi delle perdite.

Il rosso è sparso fra tutti i settori, con BOEING (BA.N: Quotazione ) a -4,7% nell'aeronautica (pesano i problemi tecnici di un suo fornitore italiano, Alenia Aeronautica), CATERPILLAR (CAT.N: Quotazione ) a -3,4% nei macchinari per costruzioni, DUPONT (DD.N: Quotazione ) a -4,1% nella chimica industriale e INTEL (INTC.OQ: Quotazione ) e CISCO SYSTEMS (CSCO.OQ: Quotazione ) entrambe sotto il -2% nell'high tech.

In controtendenza ABERCROMBIE & FITCH, che aveva perso nel pre-borsa sull'annuncio dei risultati societari e ora è in rialzo del 3,7%, avendo dichiarato di essere in linea con i progetti di espansione internazionale.