Wall Street - Stocks to watch del 8 settembre

NEW YORK, 8 settembre (Reuters) - Wall Street si prepara ad una partenza incerta oggi dopo i guadagni di ieri, quando la borsa di New York ha interrotto tre serie consecutive di ribassi al traino del forte rimbalzo dei finanziari.

Dopo il deludente aggiornamento sul mercato del lavoro di venerdì scorso c'è attesa per il discorso in cui il presidente Barack Obama dovrebbe illustrare un pacchetto per l'occupazione da oltre 300 miliardi di dollari che dovrebbe ridare slancio ad un ripresa economica asfittica.