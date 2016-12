Wall Street - Stocks to watch del 7 settembre

NEW YORK, 7 settembre (Reuters) - I futures sugli indici di Wall Street sono in rialzo, facendo pensare ad un avvio di seduta positivo.

Il rimbalzo della borsa di Tokyo e delle piazze europee - che gli operatori giudicano di natura tecnica, sebbene alimentato dalle notizie sull'applicazione delle misure di austerità in Italia e Grecia e sulla decisione della Corte costituzionale tedesca, che ha respinto una serie di ricorsi per bloccare la partecipazione di Berlino ai pacchetti di salvataggio della zona euro - apre la strada ad un analogo andamento dell'azionario di New York.