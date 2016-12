Borsa Usa in deciso calo su crescenti timori per Europa

MILANO, 6 settembre (Reuters) - NEW YORK, 6 settembre (Reuters) - Seduta in deciso ribasso per la borsa Usa sui timori di un peggioramento della crisi del debito sovrano della zona euro e di una possibile recessione dell'economia statunitense.

Gli indici hanno brevemente ridotto le perdite dopo i dati sull'Ism non manifatturiero, che hanno mostrato una ripresa del settore servizi Usa in agosto, per poi tornare a cedere oltre due punti percentuali.

"I problemi dell'Europa sono i nostri problemi. Ci preoccupiamo per il rallentamento nei mercati emergenti, soprattutto in Asia. Abbiamo una zona euro che è in una frenesia furibonda per cercare di raddrizzare la nave", commenta Peter Kenny di Knight Capital. "Se si riuscisse a trovare una qualche influenza stabilizzante nella zona euro per dare un po' di fiducia ai mercati ne sarei scioccato".

Intorno alle 16,20 il Dow Jones cede il 2,3%, lo Standard & Poor's 500 il 2,5% e il Nasdaq Composite il 2,2%.

Alle grandi banche Usa, in trattative con funzionari statali per trovare un accordo sulle accuse di pratiche improprie sui mutui, è stato offerto un accordo che potrebbe limitarne la responsabilità legale in cambio di pagamenti multimiliardari, secondo quanto scrive il Financial Times.

Bank of America lascia sul campo il 5,8% e JPMorgan Chase & Co il 4,7%.