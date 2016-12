Wall Street - Stocks to watch del 6 settembre

NEW YORK, 6 settembre (Reuters) - I futures sugli indici di Wall Street indicano un avvio di seduta in deciso calo sui timori di un peggioramento della crisi del debito della zona euro e sulla scia dei forti ribassi registrati ieri dalle borse europee.

In merito alla causa intentata dalla FHFA verso 17 banche, oggi il Financial Times scrive che i grandi istituti di credito americani sono in trattative con i procuratori e gli sarebbe stato proposto un accordo per limitare le loro responsabilità legali in cambio di un risarcimento multimiliardario. Bank of America (BAC.N: Quotazione) cede il 2,3% nel pre-borsa.