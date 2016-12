Borsa Usa prosegue in netto calo su dati occupazione, giù banche

NEW YORK, 2 settembre (Reuters) - Gli indici di Wall Street proseguono in deciso ribasso, con gli investitori intimoriti dal dato sul mercato del lavoro del mese scorso.

Ad agosto, il numero degli occupati non agricoli è rimasto invariato, a fronte di un attesa per un incremento di 75.000 buste paga.

Il dato sull'occupazione rafforza la sensazione che l'economia Usa arranchi e sia a rischio di una ricaduta in recessione.

A pagare dazio sono soprattutto i settori ciclici. Come i petroliferi, che vedono Chevron (CVX.N: Quotazione ) cedere circa due punti percentuali.

In picchiata le banche, sulla notizia che l'agenzia federale di vigilanza sul settore finanziario sta perseguendo Bank of America (BAC.N: Quotazione) (-6,5% circa), JP Morgan (JPM.N: Quotazione) (-4% circa), Goldman Sachs (GS.N: Quotazione) (-5% circa) e altri istituti per le pratiche sui mutui.