Wall Street - Stocks to watch del 2 settembre

NEW YORK, 2 settembre (Reuters) - I futures sugli indici di Wall Street indicano un avvio di seduta in ribasso sui timori che il dato sui nuovi occupati americani possa risultare inferiore alle previsioni.

Una debole lettura del dato sugli occupati non agricoli per il mese di agosto, atteso per le 14,30 italiane, potrebbe alimentare le preoccupazioni su un trend recessivo dell'economia Usa.