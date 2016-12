Borsa Usa poco mossa, attesa per dati occupazione, vola Ciena

NEW YORK, 1 settembre (Reuters) - Gli indici di Wall Street procedono poco mossi, con gli investitori che sembrano essersi messi alla finestra, in attesa del dato di domani sulla creazione di posti di lavoro negli Usa nel mese di agosto.

Tra i titoli in evidenza, Ciena Corp CIEN.O vola (+19% circa): il produttore di infrastrutture per la comunicazione ha archiviato un trimestre in utile per la prima volta da tre anni.