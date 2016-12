Wall Street - Stocks to watch dell'1 settembre

NEW YORK, 1 settembre (Reuters) - I futures sugli indici di Wall Street sono in ribasso, facendo pensare a un avvio di seduta negativo.

L'agenda macroeconomica prevede il dato sulla produttività del secondo trimestre, vista in calo dello 0,5%, le richieste settimanali di sussidi alla disoccupazione, stimate in crescita di 410.000 unità, le spese per costruzioni di luglio, che dovrebbero evidenziare un incremento dello 0,2%, l'indice Ism manifatturiero del mese scorso, previsto in calo a 48,5, e le vendite di auto di agosto, che dovrebbero calare leggermente, a 12,10 milioni di unità.

Attorno alle 13 italiane, il futures sullo S&P 500 SPc1 perde 6,10 punti (-0,5%), il derivato sul Nasdaq NDc1 arretra di 4,75 punti (-0,21%) e il contratto a settembre (scadrà il 16) lascia sul terreno 50 punti (-0,43%).

I titoli in evidenza oggi:

* Secondo quanto riferisce il Wall Street Journal, GOLDMAN SACHS (GS.N: Quotazione) e altre due società, tra cui OCWEN FINANCIAL CORP (OCN.N: Quotazione), hanno raggiunto un accordo con l'autorità di vigilanza delle banche di New York per porre fine alla pratica nota come 'robo-signign', ovvero la firma apposta sui documenti riguardanti i pignoramenti senza verificarne i contenuti.

* Ieri, il governo Usa ha avviato la procedura per bloccare l'acquisizione di T-Mobile da parte di AT&T (T.N: Quotazione), operazione da 39 miliardi di dollari. Se il colosso delle tlc non riuscirà a vincere il braccio di ferro con il dipartimento di Giustizia, rischia di dover versare 6 miliardi di dollari in contanti e asset a Deutsche Telekom (DTEGn.DE: Quotazione), a cui fa capo T-Mobile.

* IBM (IBM.N: Quotazione) ha annunciato l'acquisizione della software house Algorithmics per 387 milioni di dollari in contanti.

* L'australiana Macarthur Coal MCC.AX ha reso noto di aver ottenuto il via libera dell'Antitrust locale a ritardare la risposta formale all'offerta d'acquisto da 5,2 miliardi di dollari presentata da PEABODY ENERGY BTU.N e ArcelorMittal (ISPA.AS: Quotazione).