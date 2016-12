Wall Street - Stocks to watch del 31 agosto

NEW YORK, 31 agosto (Reuters) - I futures sugli indici di Wall Street sono in rialzo, facendo pensare a un avvio di seduta positivo.

L'agenda macroeconomica prevede l'indagine Adp sull'occupazione nel mese di agosto, che dovrebbe evidenziare un aumento di 100.000 buste paga (+114.000 il dato precedente), l'indice Pmi Chicago sempre del mese in corso, stimato in calo a 53,5, e gli ordini all'industria di luglio, previsti in rialzo dell'1,9%.