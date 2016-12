Wall Street - Stocks to watch del 29 agosto

NEW YORK, 29 agosto (Reuters) - I futures sugli indici di Wall Street sono positivi, facendo pensare a un avvio di seduta all'insegna di un buon rialzo.

Gli investitori sono sollevati dal fatto che l'uragano Irene, declassato a tempesta tropicale, ha causato meno danni del previsto a New York durante il weekend.

Il New York Stock Exchange e il Nasdaq oggi saranno operativi normalmente, anche se i volumi sono attesi sottili dato che molte linee delle ferrovie locali e degli autobus sono state fermate e la rete della metropolitana di New York City sta lentamente tornando a funzionare dopo la chiusura.

Il calendario macro odierno comprende i dati su consumi e redditi personali, l'indice manifatturiero Midwest e le vendite immobiliari in corso.

Venerdì Wall Street ha messo a segno il primo rialzo settimanale in oltre un mese sulla scia delle parole del presidente della Fed Ben Bernanke, che ha alimentato le speranze di maggiori stimoli all'economia al meeting di settembre della banca centrale Usa.

I titoli in evidenza oggi:

* BANK OF AMERICA (BAC.N: Quotazione) sta completando il progetto di vendere oltre metà delle sue azioni in China Construction Bank (0939.HK: Quotazione), con un gruppo di fondi sovrani asiatici e del Medio Oriente che ne stanno negoziando l'acquisto, scriveva sabato il New York Times.