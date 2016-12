Wall Street - Stocks to watch del 26 agosto

NEW YORK, 26 agosto (Reuters) - I futures sugli indici di Wall Street sono poco mossi, facendo pensare a un avvio di seduta all'insegna dell'incertezza.

I mercati sono congelati, in attesa del discorso che il presidente della Federal Reserve, Ben Bernanke, terrà nel pomeriggio, alle 16 italiane, a Jackson Hole, Wyoming. Secondo le attese, Bernanke non annuncerà un terzo round di acquisto di bond, ma potrebbe anticipare altre misure per rilanciare l'economia.