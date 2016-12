Borsa Usa in calo nonostante Buffett in BofA, giù Apple

MILANO, 25 agosto (Reuters) - Gli indici di Wall Street proseguono in deciso ribasso, sulla scia di un pomeriggio difficile delle borse europee.

Poco prima dell'apertura delle contrattazioni a New York, Berkshire Hathaway (BRKb.N: Quotazione), la holding di Warren Buffett, ha annunciato l'acquisto di titoli privilegiati Bank of America (BAC.N: Quotazione) attraverso l'investimento di 5 miliardi di dollari. Il titolo dell'istituto è volato in avvio, salvo ripiegare successivamente; ora sale del 6% circa. Berkshire cede il 2,5% circa.