Wall Street - Stocks to watch del 25 agosto

Gli investitori sembrano aver adottato un atteggiamento attendista, in vista dell'appuntamento di domani, quando il presidente della Federal Reserve, Ben Bernanke, terrà un discorso a Jackson Hole, che, nelle attese, potrebbe rappresentare l'occasione per l'annuncio di nuove misure per rilanciare l'economia.

* La scadenza per la presentazione delle offerte per acquisire Hulu, secondo quanto riferiscono alcune fonti vicine all'operazione, è stata spostata alla fine della settimana. La società di video online - controllata da NEW CORP (NWSA.O: Quotazione), WALT DISNEY (DIS.N: Quotazione), Nbc (COMCAST (CMCSA.O: Quotazione)) e Providence Equity Partners - dovrebbere ricevere offerte non vincolanti da parte di YAHOO (YHOO.O: Quotazione), GOOGLE (GOOG.O: Quotazione), DIRECTV DTV.O, AMAZON.COM (AMZN.O: Quotazione) e Sk Telecom (017670.KS: Quotazione). Continua...