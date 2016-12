Wall Street - Stocks to watch del 23 agosto

NEW YORK, 23 agosto (Reuters) - I futures sugli indici di Wall Street sono in rialzo, facendo pensare a un avvio di seduta positivo.

L'agenda macroeconomica prevede le statistiche sulle vendite di nuove abitazioni di luglio, stimate in calo a 310.000 unità.

Secondo gli analisti, la settimana dovrebbe procedere all'insegna della cautela, in attesa del discorso di venerdì prossimo del presidente della Federal Reserve, Ben Bernanke, a Jackson Hole, nel Wyoming, nel quale potrebbe svelare nuove misure per rilanciare l'economia.

I titoli in evidenza oggi:

* Durante le contrattazioni di afterhours, GOLDMAN SACHS (GS.N: Quotazione ) ha perso il 2,4%: secondo una fonte governativa, il numero uno della banca d'affari, Lloyd Blankfein, ha assunto l'avvocato Reid Weingarten. Goldman è ancora sotto inchiesta per il ruolo giocato nella crisi finanziaria.

* Secondo il quotidiano svedese Dagens Industri, Convatec, società che fa capo agli operatori di private equity Avista Capital Partners e Nordic Capital, ha messo sul piatto oltre 40 miliardi di corone (6,3 miliardi di dollari) per l'acquisizione di KINETIC CONCEPTS KCI.N, produttore di apparecchi medicali. Convatec, in questo modo, intende vincere la concorrenza di Apax Partners, che il mese scorso aveva offerto 5 miliardi di dollari per comprare Kinetic.