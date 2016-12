Borsa Usa in rialzo in scia Europa, ma finanziari pesanti

NEW YORK, 22 agosto (Reuters) - Gli indici di Wall Street procedono in moderato rialzo, con il settore finanziario sotto pressione a causa dei timori di ricaduta in recessione dell'economia mondiale.

Bank of America (BAC.N: Quotazione), tra le banche, cede oltre il 6%.

Partito a ritmo sostenuto, sulla scia dell'andamento delle borse europee, il listino di New York ha perso progressivamente slancio.

I prezzi del greggio hanno reagito in maniere caotica all'evoluzione della situazione in Libia, con i cosiddetti ribelli che sembrano aver conquistato il controllo dell'intero paese. Inizialmente, sull'attesa di una ripresa della produzione del paese nordafricano, le quotazioni dell'oro nero sono scese, salvo poi cambiare rotta e portarsi in rialzo.

Tra i titoli in evidenza, la catena di negozi per il fai-da-te Lowe's Companies (LOW.N: Quotazione) sale di oltre un punto percentuale dopo aver annunciato un piano di acquisto di azioni proprie per 5 miliardi di dollari.

Bene Verizon Communications (VZ.N: Quotazione) (+1% circa) sulla notizia che circa 45.000 dipendenti si apprestano ad interrompere uno sciopero che durava da due settimane, in seguito ad un accordo fra azienda e sindacati sul nuovo contratto.