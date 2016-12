Wall Street - Stocks to watch del 19 agosto

Oggi non sono ci sono in calendario trimestrali di società dell'S&P, nè rilevanti dati macro.

* Sprint Nextel Corp (S.N: Quotazione) è in trattative con alcuni operatori via cavo per un possibile investimento che potrebbe portare all'acquisizioe di Clearwire Corp CLWR.O, secondo quanto riferisce Bloomberg, che cita alcune fonti vicine alla situazione. Sprint, Comcast Corp (CMCSA.O: Quotazione) e Time Warner Cable TWC.N sono tra gli azionisti di Clearwire assieme a Bright House Networks LLC e stanno discutendo i modi per finanziare la società.