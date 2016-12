Wall Street - Stocks to watch del 17 agosto

NEW YORK, 17 agosto (Reuters) - In attesa del dato sull'inflazione negli Stati Uniti, i futures sugli indici di Wall Street muovono poco sopra la parità, grazie al ritorno dell'appetito per il rischio, evidenziato anche dai rialzi di euro e greggio.

Ieri Wall Street aveva chiuso in negativo, sulla scia del vertice franco-tedesco, che non è riuscito ad allontanare i timori di un contagio della crisi del debito della zona euro.

* BANK OF AMERICA (BAC.N: Quotazione) potrebbe trovare un accordo per mettere fine alle indagini federali e statali sulle pratiche di pignoramento, che però non includerebbe New York, secondo quanto riporta Bloomberg.