Wall Street - Stocks to watch del 12 agosto

NEW YORK, 12 agosto (Reuters) - I futures sugli indici azionari Usa sono poco mossi e segnalano un avvio di seduta di consolidamento dei forti guadagni della vigilia e una volatilità in diminuzione.

Stamani sulle piazze europee si registrano diffusi rialzi con l'indice benchmark FTSEurofirst 300 .FTEU3 che aggiunge circa due punti percentuali al 2,7% guadagnato ieri mentre stamattina in Italia, Spagna, Francia e Belgio è entrato in vigore il divieto di vendite allo scoperto.

Il mercato cercherà qualche segnale di rassicurazione dai dati macro in agenda oggi tra cui le vendite al dettaglio per il mese di luglio (atteso alle 14,30 italiane) e la stima sulla fiducia dei consumatori dell'Università del Michigan (alle 15,55).

Sul fronte delle notizie aziendali l'unica trimestrale in programma tra le società del paniere S&P 500 è quella della catena dei grandi magazzini J.C. Penney (JCP.N: Quotazione ).

Sul mercato obbligazionario la domanda per i Treasuries Usa è in ripresa: intorno alle 13,35 italiane, il titolo decennale US10YT=RR sale di 9/32 con un rendimento al 2,3%, mentre il trentennale guadagna 16/32 con un rendimento che ritraccia al 3,76% dopo il forte rialzo di ieri in scia al debole successo dell'asta su questa scadenza.