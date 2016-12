Borsa Usa prosegue in forte calo su timori per banche francesi

NEW YORK, 10 agosto (Reuters) - Wall Street prosegue in netto ribasso intorno a metà giornata sui timori di difficoltà nel sistema bancario francese, che ha una significativa esposizione al traballante debito europeo.

Forte lettera sui finanziari statunitensi sulla preooccupazione di un contagio dai problemi delle banche francesi. L'indice bancario KBW lascia sul terreno il 6,4%. Tra i maggiori istituti BANK OF AMERICA (BAC.N: Quotazione ) arretra del 7,6%.

"I ricordi sono ancora freschi. Chi durante l'ultima crisi finanziaria non ha venduto subito la volta dopo è pronto a vendere velocemente e a porsi domande in un secondo tempo. La gente vede questa come 'la volta dopo'", commenta Davidson Investment Advisors di Great Falls, Montana.